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KASTAMONU'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI KASTAMONU (A.A)

09 Ağustos 2010 02:44

-KASTAMONU'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI KASTAMONU (A.A) - 08.08.2010 - Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüleri belirlenemeyen iki araç, Devrekani ilçesine bağlı Hacıhasan köyü mevkisinde çarpıştı.  Kazada, Tahir Çelik (60) ve oğlu Ahmet Çelik (37) hayatını kaybetti. Yaralanan Songül Çelik (33), Alihan Çelik (13), Veliye Çelik (59), Ferit Güzelaydın (61) ve Mustafa Öz (17) olay yerine gelen ambulanslarla Devrekani ve Kastamonu Dr. Müfit İslamoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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