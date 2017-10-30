T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kastamonu'da TIR'da 148 göçmen yakalandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde durdurulan TIR'da, yurda kaçak yollarla giriş yapan 148 göçmen yakalandı

30 Ekim 2017 13:13

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya İlçesi\'nde durdurulan TIR\'da, yurda kaçak yollarla giriş yapan 148 göçmen yakalandı.
Ağrı\'dan İstanbul\'a giden 06 FY 2205 plakalı TIR, D-100 karayolu Tosya girişinde polis kontrol noktasında durduruldu. TIR\'ın dorsesinde, Afganistan, İran ve Suriyeli 148 göçmen bulundu. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen kaçaklar, ilçedeki spor salonuna götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenlerin, yapılacak işlemlerin ardından Kastamonu Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EmreKastamonu DHA KASTAMONU TosyaTIRAğrıFYTIR D100TosyaAfganistanSuriyeliYasaGöçmenlerinKastamonu GöçMüdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24