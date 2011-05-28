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KASTAMONU'DA TERÖRİST AVI KASTAMONU (A.A)

28 Mayıs 2011 17:20

-KASTAMONU'DA TERÖRİST AVI KASTAMONU (A.A) - 28.05.2011 - Kastamonu'da etkisiz hale getirilen teröristin, İhsangazi ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan çatışmada öldürüldüğü öğrenildi. Çatışmanın sürdüğü bölgeye, çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. 4 Mayıs'ta Ilgazdağı'nda gerçekleştirilen ve bir polis memurunun şehit edilmesi, 1 polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan terörist saldırının ardından bölgede arama tarama faaliyet yürüten komando timleri, İhsangazi ilçesine bağlı Ozarmut Köyü ormanlarında terörist bir grupla karşılaştı. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin, polis otosuna yönelik saldırıyı gerçekleştiren gruptan olduğu belirtildi. Çatışmanın ardından, Çankırı'nın Ilgaz ilçesi ve Kastamonu'nun Araç ilçesinden de bölgeye çok sayıda güvenlik ekibinin gönderildiği bildirildi. Bozarmut ve Kayapınar Köyleri arasındaki ormanlık alanda halen süren çatışma nedeniyle, bölgeye helikopterlerle jandarma ve komando birlikleri sevk ediliyor. Ayrıca bölgeye, çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Bu arada, Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Çardakçıoğlu ile Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Akgün de İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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