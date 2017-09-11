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Kastamonu'da, tekneyle Romanya'ya gitmek isteyen 156 Suriyeli yakalandı

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- KASTAMONU'nun Cide İlçesi'nde durdurulan otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 156 Suriyeli kaçak yakalandı

11 Eylül 2017 15:48

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- KASTAMONU\'nun Cide İlçesi\'nde durdurulan otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 156 Suriyeli kaçak yakalandı.
Bartın\'ın Kurucaşile ilçe merkezinde jandarma, Suriyeli 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede 2 kişinin kaçak olduğu belirlendi. Kaçaklar, sorgularında Kurucaşile\'de mola veren otobüsten indiklerini söyledi. Kastamonu\'nun Cide İlçesi\'ne doğru gittiği belirlenen otobüs, Cide\'ye bağlı Yenice Köyü mevkisinde durduruldu. Kurucaşile ve Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu durdurulan otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 154 Suriyeli kaçak daha tespit edildi. Cide\'den tekneyle Romanya\'ya gitmek istedikleri öğrenilen toplam 156 kaçak, Kastamonu İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.
 

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