Kastamonu'da polis memuru intihar etti

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde görev yapan polis memuru Emrah Ş. (27), evinde kendisini doğalgaz borusuna iple asarak intihar etti.

Kaymakamlık koruma polisi olarak görev yapan Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Emrah Ş. evinde doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi. Yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Ş.\'nin evine giden meslektaşları, arkadaşlarının iple kendisini astığını görünce şok geçirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı, Emrah Ş.’nin kendisini iple asarak hayatına son verdiğini belirledi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis memuru Emrah Ş.’nin cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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