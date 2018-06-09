T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kastamonu'da polis memuru intihar etti

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde görev yapan polis memuru Emrah Ş

09 Haziran 2018 22:31

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde görev yapan polis memuru Emrah Ş. (27), evinde kendisini doğalgaz borusuna iple asarak intihar etti.
Kaymakamlık koruma polisi olarak görev yapan Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Emrah Ş. evinde doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi. Yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Ş.\'nin evine giden meslektaşları, arkadaşlarının iple kendisini astığını görünce şok geçirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı, Emrah Ş.’nin kendisini iple asarak hayatına son verdiğini belirledi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis memuru Emrah Ş.’nin cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EmreKastamonu DHA KASTAMONU TosyaEmrahKaymakamlıkTrabzonun OfOlayCumhuriyet Savcısı EmrahTosya Kaymakamı Deniz PişkinTosya Devlet HastanesiPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24