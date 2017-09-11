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Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Araç İlçesi'nde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

11 Eylül 2017 00:52

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Araç İlçesi\'nde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karabük Kastamonu yolunun Şenova mevkiinde meydana geldi. Kastamonu istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZP 8114 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Hatice Bahadır olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Murat Bahadır, İsmail Mert Bahadır ve Nilüfer Bahadır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hatice Bahadır\'ın cesedi ise Cumhuriyet Savcısı\'nın kaza yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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