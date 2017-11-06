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Kastamonu'da mobilya atölyesinde yangın: 1 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 işçi yaralandı

06 Kasım 2017 18:21

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 işçi yaralandı.
Yangın, öğle saatlerinde Eski Sanayi Sitesi\'nde Şerafettin Eskici\'ye ait tek katlı mobilya atölyesinde çıktı. Sobaya yanması için tiner dökülmesi sonucu çıkan yangın, bir anda büyüdü. Haber verilmesiyle gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada işçlier de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Atölyede çalışan işçilerden Cemil D., söndürme çalışmaları sırasında yaralanarak Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cemil D.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak atölyede büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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