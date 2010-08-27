Kastamonu'da kobalt madeni bulundu

T24-

10 GÜN ÖNCE BAKIR BULUNDU

Fransızların numuneler üzerinde yapacakları çalışma sonuçları merakla bekleniyor. Kobalt konusundaki çalışmalar hakkında bilgi veren Küre Etibakır AŞ Genel Müdürü Ahmet Tezcan, şunları kaydetti: ''Küre'deki tarihi curuflar ile atık barajı içindeki kobalt ve bakırın değerlendirilmesiyle ilgili araştırma çalışmaları sürüyor. Kobalt üretimi konusunda Fransız BRGM Kurumu, Küre'den aldığı numuneleri Fransa'ya götürerek gerekli fizibilite inceleme ve araştırmalarını yapmaya başladı. İnceleme ve araştırma çalışmalarından teknik ve ekonomik olarak olumlu sonuç alınırsa, endüstriyel olarak dünyada ender bulunan kobalt üretimini de Küre'de gerçekleştireceğiz. Bunun için Fransa'dan bir ay içinde gelecek olan müjdeli haberi bekliyoruz.'' Küre'de daha önce MTA ve Serkim Kimya tarafından kobalt asetat ve kobalt hidroksit üretimi için çalışma yapıldığını anımsatan Tezcan, Serkim Kimya'nın kobalt üretimini gerçekleştirdiğini, ancak kısa süre sonra yeterli verimliliğe ulaşılamadığı gerekçesiyle tesisini kapattığını hatırlattı.Küre Eti Bakır AŞ'nin Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sürdürdüğü sondaj çalışmaları sonucunda bulunan bakır rezervinin çıkarılmasına yıl sonunda başlanacak. Küre Etibakır AŞ Genel Müdürü Ahmet Tezcan, Hanönü Cozoğlu Köyü Çaybaşı mevkiinde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda yaklaşık 10 gün önce bakır rezervinin bulunduğunu belirtti. Rezervin yıl sonunda çıkartılmasına başlanacağını, çıkartılacak madenin Küre'deki fabrikaya taşınacağını dile getiren Tezcan, bu şekilde mevcut rezerve destek verileceğini ifade etti. Tezcan, bakır rezervinin 3 yıllık ömrünün bulunduğunu belirterek, Zirkom inşaat firmasıyla Çaybaşı mevkiinde yapılan sondajlarda olumlu çıkan maden çalışmasına start verdiklerini söyledi. Tezcan, ''Yeni rezerv bulma çalışmalarımız son sistem sondaj makineleriyle devam etmektedir. Şu anda 11 sondaj makinesi ile değişik yerlerde uzman kişilerle bin 200 metreye kadar maden rezervi aramasını sürdürüyoruz. Küre'de daha uzun süre kalabilmemiz ve işletmemizi uzun süre çalıştırabilmemiz yeni rezervlerin bulunmasıyla orantılı'' dedi.