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Kastamonu'da kaza yapan otomobil alev aldı

Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

13 Temmuz 2017 14:30

Kastamonu'da gece saatlerinde bir otomobil, kendisiyle aynı yöne giden başka bir otomobile çarptıktan sonra bariyerlere girdi. Alev alan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da  gece saatlerinde Batı Çevre yolunda Hasan Kabadayı'nın kullandığı 37 RE 199 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ferhat Uçar yönetimindeki 37 BC 041 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kabadayı'nın otomobili savrulup bariyerlere çarparak durdu. Yaralanan sürücü Kabadayı ile yanında bulunan Semra Büyük, araçtan çıkarken, LPG'li otomobil alev aldı.

Gelen itfaiye ekipleri araçtaki yagını söndürdü. Büyük oranda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Yaralanan 2 kişi Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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