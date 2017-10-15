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Kastamonu'da kaza: 2 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) -  KASTAMONU'da kontrolden çıkan otomobilin ağaç ve aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

15 Ekim 2017 14:45

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) -  KASTAMONU\'da kontrolden çıkan otomobilin ağaç ve aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Alparslan Türkeş Bulvarı Yol İş Sendikası önünde meydana geldi. Fethi Abay yönetimindeki 37 SP 839 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjde bulunan ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Büşra M. yaralandı. Kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan sürücü Fethi Abay itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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