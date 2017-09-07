Kastamonu'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Hüseyin DOĞAN/ TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Taşköprü İlçesi\'nde kontrolden çıkarak yol kenarında ağaçlara çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah ilçeye bağlı Çiftlik Köyü yolunda meydana geldi. Taşköprü\'ye giden 80 yaşındaki Zeki Arslan yönetimindeki 34 HKD 46 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Sürücü Zeki Arslan öldü, araçta bulunan Aliye Arslan, Hüsnü Güler, Zahide Güler ve Oktay Güler yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulanslar Taşköprü Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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