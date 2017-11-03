Kastamonu'da kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Araç İlçesi Ahatlar Köyü\'nde, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü, bu kişilerle bağlantısıolan 1 kişi de evinde gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahatlar Köyü Mezarlık Mevkii\'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. 6 şüpheli, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör, 11 fişek ile kazıda kullanılan 2\'şer kazma ve kürek ile 1 manivela ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bir eve yapılan baskında ise tarihi eser niteliğinde 77 sikke, 3 biblo, 2 metal çanak, 1 metal tas, 3 el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. 7 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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