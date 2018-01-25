Kastamonu'da fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda \'fuhuş ve fuhşa aracılık\' iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Taşköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ihbarı üzerine bazı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda Şehri Ç., Erdal Ö., Hakan Ö., Mehmet D., Kemal Ş. ve Ufuk S.İ. ile Azerbaycan uyruklu Tarana A., Shemshat P. ve Dilnaza H., \'fuhuş ve fuhşa aracılık\' iddiasıyla gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyonla gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu kadınlar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kastamonu İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.



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