Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da 28 yaşındaki Muhammed K., tutuklu yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çartırılarak tahliye edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanan Muhammed K., karar duruşmasında hazır bulundu. 2015 yılında Kastamonu Üniversitesi\'nden mezun olduğunu söyleyen Muhammed K., \"Kesinlikle \'ByLock\' kullanmadım. Üniversiteden mezun olduktan sonra örgütün herhangi bir kurumunda veya bir devlet kurumunda çalışmadı. İşsizim. 7 aydır boşuna cezaevinde yatıyorum\" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme, suçu işlediği kanaatine vardığı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık, Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi.