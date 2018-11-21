Kastamonu'da FETÖ sanığı sözde mahrem imama 9 yıl hapis cezası

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve emniyetin mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Kastamonu’da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı ve emniyet mahrem imamı olduğu iddia edilen Ali K. yakalanarak tutuklandı. Ali K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütü üyesi\' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık Ali K. hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, son savunmasında suçsuz olduğunu iddia eden eski öğretmeni, 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.