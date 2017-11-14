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Kastamonu'da FETÖ sanığı öğretmene 9 yıl hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında tutuklu yargılanan öğretmen Mustafa D

14 Kasım 2017 20:25

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında tutuklu yargılanan öğretmen Mustafa D., 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen öğretmen Mehmet D., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasında, hakim karşısına çıktı. Duruşmada, \'Gediz\' kod adlı gizli tanık, video konferans sistemiyle ifade verdi. Gizli tanık, ifadesinde, \"Sanık Mustafa D., Çorum\'un Kargı ilçesinde FETÖ\'nün organizasyonunu yapan \'cemaat abisi\' olarak biliniyor. Örgütün dershanelerine öğrenci bulduğu, örgüt için himmet topladığı ve sohbet toplantıları düzenlediği halk arasında konuşuluyor. Esnaftan himmet topladığını duydum\" dedi.
Sanık Mustafa D., gizli tanığın ifadelerinin doğru olmadığını söyledi. Mahkeme, suçu işlediğine kanaat getirdiği sanık Mustafa D.\'ye, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak\' suçundan toplam 9 yıl hapis cezası verdi.

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