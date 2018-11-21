Kastamonu'da FETÖ davasında eski öğretmenlerden 2'sine hapis, 4'ne beraat

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 eski öğretmenden 2\'si hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, \'silahlı terör örgütü üyesi oldukları\' iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen öğretmenler Dilek T., Yusuf Y., Murat G., Migdat Y., Metin A. ve Hatice K. ile avukatları katıldı. Sanıklar, son savunmalarında örgüt ile bağlarının bulunmadığını ve suçsuz olduklarını öne sürdü. Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yusuf Y. ve Migdat Y.\'yi \'örgüte yardım\' suçundan 2\'şer yıl 1\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 4 sanığı ise beraat ettirdi.