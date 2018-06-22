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Kastamonu'da El Nusra üyesi tutuklandı

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da terör örgütü El Nusra üyesi olduğu suçlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu Tarık E

22 Haziran 2018 20:32

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da terör örgütü El Nusra üyesi olduğu suçlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu Tarık E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kent merkezindeki bir inşaatta çalışan ve terör örgütü El Nusra üyesi olduğu belirlene Suriye uyruklu Tarık E., polisin düzünlediği operasyonla dün gözaltına alındı. Tarık E., bugün öğle saatlerinde gözaltındaki sorgusu tamamlandıktan sonra Kastamonu Adliyesi\'nde Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan Tarık E., Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.
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