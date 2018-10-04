Kastamonu'da Demet Akalın konseri ertelendi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da pop müzik şarkıcısı Demet Akalın’ın konseri Batman’daki terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

Kastamonu’da bu yıl 8\'incisi düzenlenen Ahşap Fuarı programları çerçevesinde Cumartesi gecesi sahne alacak olan Demet Akalın’ın konseri, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 askerin şehit olması nedeniyle iler bir tarihe ertelendi.

Kastamonu Valiliği\'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, konserin daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelendiği belirtilerek, \"Şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz\" denildi.