Kastamonu'da caminin yanına konulan uçak ilgi gördü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, hurdaya ayrılan yolcu uçağı, belediye tarafından satın alınıp mahallede caminin yanındaki boş alana yerleştirildi. Uçak, çocukların eğitimi ve eğlence alanı olarak kullanılacak.

Kastamonu Belediyesi, geçen yıl Türk Hava Yolları\'nın hurdaya çıkardığı \'McDonnell Douglas MD-82 TC-TUA\' tipi yolcu uçağını satın aldı. Uçak, parçalara ayrılıp TIR\'lar ile Kastamonu\'ya getirildi. Aktekke Mahallesi\'nde bulunan Veli Efendi Camii\'nin yanındaki boş alana yerleştirilen uçak, burada birleştirildi. Önce \'Uçak kafe\' olarak planlanan uçağın, daha sonra çocukların eğitim alanı olarak kullanılmasına karar verildi. Bu kapsamda uçağın içinde kütüphane ve eğitim alanları oluşturuldu. Uçağın etrafı da çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra çay bahçesi olarak kullanılacak.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Babaş, şöyle dedi:

\"Uçakta çocuklar için uçuşla ilgili eğitimler verilecek. Sinevizyon gösterisi olacak. Kütüphane yer alacak. Çevrede de insanlar dinlenebilecek, çocuklar eğlenebilecek.\"

Mahallenin orta kısmında bulunan caminin yanına yerleştirilen uçak, şimdiden ilgi gördü. Aktekke Mahallesi Muhtarı Yücel Aşam, uçağın mahallelerine konulması ile birlikte fotoğraf çektirmek için çok sayıda kişinin geldiğini söyledi. Aşam, \"Uçak projesi henüz faaliyete geçmedi ancak şimdiden mahallemizde bir yoğunluk oldu. Özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın ilgisini çekiyor. Buraya ziyarete gelenler fotoğraf çektiriyorlar. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuklarımızın vakit geçirebileceği bir alan olmasını bekliyoruz\" dedi.



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