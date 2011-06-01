-KASTAMONU'DA BİN 700 GRAM C-4 ELE GEÇİRİLDİ KASTAMONU (A.A) - 01.06.2011 - Kastamonu Valiliği, bölgede terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmanın ardından bin 700 gram C-4 plastik patlayıcı ile 1 el yapımı mayın ve 2 adet uzun namlulu silahın ele geçirildiğini bildirdi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 28 Mayıs Cumartesi günü İhsangazi ilçesi kırsal alanında güvenlik güçleri tarafından yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında bir grup teröristle temas sağlandığı ve çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği ve tüfeğe ait 30 mermi, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve tüfeğe ait 30 mermi, bin 700 gram C-4 plastik patlayıcı, 1 el yapımı mayın, 7 elektrikli fünye, 2 telsiz, 1 gece görüş dürbünü, 3 sırt çantası ve çeşitli örgütsel doküman ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi. 4 Mayıs'ta, Ilgaz Dağı'nın Soğuksu mevkisinde polis eskortuna düzenlenen silahlı saldırıda evli ve 1 çocuk babası 34 yaşındaki 10 yıllık polis memuru Recep Şahin şehit olmuş, meslektaşı Metin Kuş yaralanmıştı. Olayın ardından teröristlerin yakalanması için operasyon başlatan güvenlik güçleri, 28 Mayıs'ta Ilgaz Dağı eteklerindeki Bozarmut ve Kayapınar köyleri arasındaki ormanlık alanda, bir gurup teröristle sıcak temas sağlamıştı. Çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilmişti. Ölü olarak ele geçirilen teröristin polis otosuna yönelik saldırıyı gerçekleştiren gruptan olduğu belirtilmişti.