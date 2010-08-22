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KASTAMONU'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 2 ŞEHİT KASTAMONU (A.A)

22 Ağustos 2010 15:10

-KASTAMONU'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 2 ŞEHİT KASTAMONU (A.A) - 22.08.2010 - Kastamonu-Devrekani karayolunda askeri aracın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Devrekani ilçesi yönüne giden Hava Radar Komutanlığı'na ait ''640042'' plakalı askeri araç, Kırcalar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın ile İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Akgün de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan Kastamonu-Devrekani karayolundaki trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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