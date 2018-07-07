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Kastamonu'da, arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde Yusuf Pamukçu (63), arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği Selahattin Pamukçu'yu (64) tabanca ile vurarak öldürdü

07 Temmuz 2018 19:04

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Araç ilçesinde Yusuf Pamukçu (63), arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği Selahattin Pamukçu\'yu (64) tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, Araç ilçesine bağlı Dereçatı köyü Mirzek Mahallesinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları belirtilen Yusuf Pamukçu ile akrabası Selahattin Pamukçu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf Pamukçu, tabanca ile Selahattin Pamukçu\'yu vurarak öldürdü.
Yusuf Pamukçu gözaltına alınırken, Selahattin Pamukçu\'nun cenazesi savcının incelemesi sonrası Araç İlçe Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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