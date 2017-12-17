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Kastamonu'da 50 inşaat işçisi, yemekten zehirlendi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da 50 inşaat işçisi, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

17 Aralık 2017 03:18

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da 50 inşaat işçisi, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.
İhsangazi ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatında çalışan 50 işçi, akşam yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülen işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu ve İhsangazi Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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