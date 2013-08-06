Kastamonu'da 25 milyon tonluk bakır rezervi

Kastamonu'da 25 milyon tonluk yeni bakır rezervi bulundu. Vali Erdoğan Bektaş, “Türkiye'nin en uzun kuyusu burada kazıldı ve en ciddi tenor oranı yüksek bakır madenlerinden birisi burada” dedi.



Bektaş, "Yeni cevher, Küre, Kastamonu ve ülkemiz için de çok önemli. 25 milyon tonluk rezervden bahsediyoruz. Türkiye'nin en uzun kuyusu burada kazıldı ve en ciddi tenor oranı yüksek bakır madenlerinden birisi burada” dedi.

Türkiye’nin bakıra çok ihtiyacı olduğunu dile getiren Bektaş, . Arkadaşlarımız o ihtiyacımızı buradan karşılamaya çalışıyor" diye konuştu.

Çalışmaların sürdüğünü dile getiren Etibakır AŞ Küre Genel Müdürü Ahmet Tezcan ise şöyle konuştu:

“Rezerv tespit çalışmaları halen devam ediyor. 25-30 milyon tonu geçeceğini ümit ediyoruz. Şu anda hesapları yapılıyor. Özellikle 2014-2015 yıllarında kesin rakamlar ortaya çıkacak. 2015 yılından itibaren de Türkiye'nin en büyük ve en derin kuyusu, cevher üretimine başlayacak.”