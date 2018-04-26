T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kastamonu'da 22 iş adamı ve Bank Asya çalışanına gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkezli 5 il de sabah saatlerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının  da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı

26 Nisan 2018 12:56

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkezli 5 il de sabah saatlerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının  da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kastamonu merkezli eş zamanlı Bursa, Denizli, Manisa ve Ankara’da operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan doküman ve belgelere de el konulurken bulundukları illerdeki emniyet müdürlüklerine ifadeleri alınmak üzere götürüldükleri öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKASTAMONU DHA KASTAMONUFETÖPDYBank AsyaKastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖPDYKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğü KOMKastamonuBursa Denizli ManisaAnkarada operasyonDüzenlenen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24