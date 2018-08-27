Kastamonu'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

Gürkan YILMAZ/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde, iki grup arasında kahvede çıkan, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Mehmet Karaoğlu ile Murat Pehlivan ve yaralanan Volkan Karakoyun\'un, Hüseyin Ö. ile kavga ettikleri görülüyor. Bu sırada açılan ateş sonucu ilk olarak Karaoğlu vuruluyor. Pehlivan\'ın da vurularak, yere yığılması üzerine saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Ö., olay yerinden kaçıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Kahvede oturan iki grup arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokağa taşınarak, kavgaya dönüştü. Bu sırada Hüseyin Ö.\'nün silahını ateşlemesi sonucu Mehmet Karaoğlu (28), Murat Pehlivan (27) ve Volkan Karakoyun yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırdığı Karaoğlu ve Pehlivan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karakoyun ise Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kayıplara karışan Hüseyin Ö.\'nün 2 oğlunu gözaltına aldı.

\'OĞLUNU BIÇAKLA YARALADILAR\' İDDİASI

Hüseyin Ö.\'nün, ilçede güreş organizasyonuyla uğraştığı ve eski pehlivan olduğu öğrenildi. Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan\'ın, geçen yıl, Hüseyin Ö.\'nün oğlunu bıçakla yaraladığı ve diğer çocuklarını da sürekli rahatsız ettiği öne sürüldü.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Mehmet Karaoğlu ile Murat Pehlivan ve yaralanan Volkan Karakoyun\'un, Hüseyin Ö. ile kavga ettikleri görülüyor. Bu sırada açılan ateş sonucu ilk olarak Karaoğlu vuruluyor. Pehlivan\'ın da vurularak, yere yığılması üzerine saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Ö., olay yerinden kaçıyor.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ve jandarma ekipleri, saldırı sonrası kayıplara karışan Hüseyin Ö.\'nün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin Ö.\'nün oğulları da sorgularının ardından serbest bırakıldı.



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