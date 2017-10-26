Kastamonu'da 2 FETÖ sanığına hapis ve tahliye

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan örgüte ait dershanenin müdür yardımcısı Ahmet K. ile Kuran öğreticisi İmran E., 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında sanıklar Ahmet K. ve İmran E. hazır bulundu. Örgüte ait şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

\'TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYORDUM\'

Kastamonu Müftülüğü\'ne bağlı Kuran Kursu\'nda öğretici olarak görev yaparken ihraç edilen İmran E. savunmasında, \"FETÖ örgütünü lanetliyorum. Ben terörist değilim. 43 yaşındayım. Devam eden tüp bebek tedavim vardı. Anne olma hakkım elimden alınsın istemiyorum. Ben anne olmak istiyorum. ByLock\'u kullanıp indirmedim\" dedi.

Sanık Ahmet K. ise polis olan eniştesinin terör saldırısında şehit olduğunu söyleyerek, \"Terör mağduruyken, terörist olarak yargılanmayı içime sindiremiyorum. Terör örgütü üyesi değilim, beraatimi istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti sanıklara, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\', \'Terör örgütü kurmak ve yönetmek\' suçlarından toplam 6 yıl 3\'er ay hapis cezası verdi. Sanıklar, Yargıtay süreci ve tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

