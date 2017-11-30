T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kastamonu'da 2 ev yandı, 5 kişilik aile kayıp (3)

ÇOCUK KEMİKLERİ BULUNDU Jandarma ve AFAD ekiplerinin, yanan evin enkazında yaptığı aramalarda çocuk kafatası ve kemikleri bulundu

30 Kasım 2017 19:04

ÇOCUK KEMİKLERİ BULUNDU
Jandarma ve AFAD ekiplerinin, yanan evin enkazında yaptığı aramalarda çocuk kafatası ve kemikleri bulundu. Ev sahibi Fazıl Çataloğlu\'nun torunu Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler, delil torbalarına konularak enkazdan çıkarıldı. Enkazda, cumhuriyet savcısı nezaretinde arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, ellerindeki kazma ve küreklerle diğer 4 kişiye ait iz arıyor. Öte yandan Fazıl Çataloğlu\'nun, orman yolunda terk edilmiş bulunan traktöründe ve çevresinde de incelemeler sürüyor.
Gürkay GÜNDOĞAN-Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KEMİKLERİ BULUNDU JandarmaAFADEvFazılSerdarEnkazdaEkiplerGürkay GÜNDOĞANGürkan YILMAZKASTAMONU DHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24