Kastamonu'da 2 ev yandı, 5 kişilik aile kayıp (2)

TRAKTÖR BULUNDU

Kayıp olan 5 kişilik Çataloğlu ailesi ile ilgili yanan evin enkazında ve çevrede ormanlık bölgelerde aramalar sürerken, kayıp traktöre ulaşıldı. Fazıl Çataloğlu\'na ait traktör, evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Elmayakası köyü mevkisinde, ana yoldan yaklaşık 20-25 metre içeride orman yolunda terk edilmiş bulundu. Arkasında römorku da bulunan traktörün etrafına güvenlik şeridi çekildi. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, traktörde ve çevresinde inceleme yaptı. İlk incelemede kayıp ailenin izine rastlanmadı. İncelemeler sürüyor.

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