T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kastamonu Valisi'nden 'terör' tepkisi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Valisi Yaşar Karadeniz, Batman'da 8 askerin şehit olduğu hain saldırıya tepki göstererek, "Hem 'dost ve müttefikim' diyeceksin hem de askerimize saldırtmak için teröriste ağır silahlar vereceksin, sonra da milleti

05 Ekim 2018 19:19

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Valisi Yaşar Karadeniz, Batman\'da 8 askerin şehit olduğu hain saldırıya tepki göstererek, \"Hem \'dost ve müttefikim\' diyeceksin hem de askerimize saldırtmak için teröriste ağır silahlar vereceksin, sonra da milletimize başsağlığı dileyeceksin\" dedi.
Vali Yaşar Karadeniz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK tarafından dün Batman\'da 8 askerin şehit edildiği hain saldırıya tepkisini dile getirdi. Vali Karadeniz, \"Hem \'dost ve müttefikim\' diyeceksin hem de askerimize saldırtmak için teröriste ağır silahlar vereceksin, sonra da milletimize başsağlığı dileyeceksin. Biz de timsah gözyaşlarını yutacağız, öyle mi? Seni bu millet çok iyi tanıyor, merak etme. Kahraman şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKASTAMONU DHA KASTAMONU Valisi Yaşar Karadeniz BatmanVali Yaşar Karadeniz FacebookPKKBatmanVali KaradenizBizSeniAllahMilletimizinFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24