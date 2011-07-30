Kastamonu valisi: Yiğitsen, erkeksen git adamı döv

T24 - Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Emniyet Müdürlüğü hizmet binasındaki Mobese sistemini tanıtım toplantısında, çağdaş insanın silahla işinin olmayacağını belirtirken, "Silah, kendisine, karakter, kişiliği ve gücüne güvenemeyenlerin ihtiyacıdır. Silaha mı güveniyorsun, silahla mı erkeklik, yiğitlik yapacaksın. Yiğitsen, erkeksen git adamı döv. O mu yiğitlik, kahramanlık, erkeklik. Bizim yiğide, kahramana ihtiyacımız yok. Bizim düzgün, işinde gücünde insanlara ihtiyacımız var" dedi.



Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, 4 Mayıs’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kenti ziyareti sırasında toplu açılış töreni ile hizmete başlayan Mobese sistemini basın mensuplarına tanıttı. Vali Bektaş, 2 hafta önce Kastamonu kent merkezinde gündüz saatlerinde bir kişinin alacak konusundaki tartışma sonucu öldürüldüğünü hatırlatan Vali Bektaş, şöyle dedi:



"Silahlı çatışma dendi. Kastamonu’nun göbeğinde silahlı çatışma, bu ne demektir. Bunu kabul edemeyiz. Kastamonulu bir adamın belinde silahın ne işi var? Silah ne işe yarar? ’Kendimi koruyacağım’ diyor. 'Kendini kimden niye koruyacaksın?' Diyorlar ki; 'Eskiden Kastamonu çok daha kötüydü, buna şükredin.' Ben buna şükretmiyorum. Çağdaş insanın silahla ne işi olur? Silah, kendisine, karakter, kişiliği ve gücüne güvenemeyenlerin, bir de polisin ihtiyacadır. Herkes kendi güvenliğini sağlayacaksa ben bu kadar polisi niye besliyorum. Kastamonu’da silah taşıyacak kadar güvenlik sorunu olduğuna hiç kimse için inanmıyorum. Kastamonulu sade vatandaşın gündeminden silah düşmeli."



Kastamonu’da silahın unutulması gerektiğini dile getiren Vali Bektaş, "Silaha mı güveniyorsun, silahla mı erkeklik, yiğitlik yapacaksın. Yiğitsen, erkeksen git adamı döv. O mu yiğitlik, kahramanlık, erkeklik. Bizim yiğide, kahramana ihtiyacımız yok. Bizim düzgün, işinde gücünde insanlara ihtiyacımız var" dedikten sonra, güvenlik ihtiyacını emniyet ve jandarmanın karşılayacağını söyledi.



Vali Bektaş, şöyle devam etti:



"Biz silahsız bir hayatta yaşamak istiyoruz. İnsanlar duygularına hakim olamayıp kavga edebilir ama silah olmaz. Silah normal zamanda hazırlanan bir şeydir. Silah düzenli, planlı düşünce sonucu takınılan bir tavırdır. Silah istemiyoruz. Kastamonulara bu zor gelebilir. 30 bin lira alacağı için kafasının kızdığı insanı vuruyor. Ne oluyor, öbür adam öldü, o da cezaevine girdi. Belki 30 yıl yatacak. Ne çözüldü, ne halledildi, parasını mı aldı. Ne oldu, daha iyi bir hayata mı kavuştu, cezaevine girdi. Öbür adam canından oldu. Bu bir çözüm değildir. Borcu varsa ödesin. Ödeyemeyecekse almasın. Öbürü de 30 bin lira için cana kıyılmaz. 30 bin lira için gelecek mahfedilmez. Karısı çocuğu bekliyor, 20 yıl sonra çıkacak, bana babalık edecek diye. Silah olmasa kavga edecekler, yumruk atacaklardı, kapanacaktı. Ama iki aile, reisini kaybetti. Çocuklar babasız, kadınlar kocasız kaldı. Açılan yarayı tahribatı düşünebiliyor musunuz? Sivil vatandaşın silahı olmaz. Kanunun verdiği silahları veriyoruz ama keşke onlar da olmasaydı."



