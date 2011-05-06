Kastamonu Valisi Bektaş: Konvoy saldırısını PKK üstlendi

T24 - Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan saldırıyı 5-6 kişilik bir grubun PKK adına üstlendiğini açıkladı.



Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, ''Dünkü eylemin kamuoyuna, 'Başbakan'ın konvoyuna saldırı' şeklinde yansıdığını biliyoruz. Ama bizim değerlendirmemiz, bu olayın Başbakan'ın konvoyu niyeti ve bilgisiyle olmadığı şeklinde'' dedi.



Kastamonu mitinginde Başbakan Erdoğan'a eskortluk yapan polis ekipleri dün Ankara'ya dönüş yolunda el bombalı ve silahlı saldırıya uğramıştı.



Saldırı sonucu 1 polisin şehit olurken, 1 polis yaralanmıştı.





