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Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Sağlam'a silahlı saldırı

Silahlı saldırıya uğradı Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Sağlam, kaldırıldığı İsfendiyar Anadolu Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

28 Aralık 2012 01:50

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Genel Sekreteri Muhiddin Sağlam, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 4 kurşun isabet ettiği bildirilen Sağlam, kaldırıldığı İsfendiyar Anadolu Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhiddin Sağlam, bu akşam evinin bulunduğu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şerife Bacı Caddesi Safalan Sitesi girişinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda 4 kurşun isabet ettiği bildirilen Sağlam, kaldırıldığı İsfendiyar Anadolu Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, AA'ya yaptığı açıklamada, genel sekreterin evine giderken silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Genel sekreterin 4 el kurşun sıkılmak suretiyle öldürüldüğü bilgisini veren Bektaş, "Olayın üzerinde çalışıyoruz. Başka da bir bilgimiz yok" dedi.

Öte yandan Kastamonu emniyeti, saldırıyı gerçekleştiren zanlı veya zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

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