-KASTAMONU SALDIRGANI TERÖRİST TESLİM OLDU KASTAMONU (A.A) - 07.06.2011 - Kastamonu'da polis otosuna yönelik saldırıya katıldığı tespit edilen teröristlerden birinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 4 Mayıs'ta, 1 polis memurunun şehit eden edilmesi, 1 polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı sonrası kaçan teröristlerden Cihan T, Kastamonu kırsalında güvenlik güçlerine teslim oldu. Saldırıyı gerçekleştiren 5 kişilik terörist grubun içinde yer aldığı belirlenen Cihan T'nin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından sorgusu devam ederken, diğer teröristlerin izini sürmek için bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi. Ilgaz Dağı'ndaki saldırı sonrası kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatan jandarma ve özel harekat timleri, 28 Mayıs tarihinde İhsangazi ilçesi kırsalında sıcak temas sağlamış ve çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilmişti. Söz konusu operasyonda bin 700 gram C-4 plastik patlayıcı, 1 el yapımı mayın, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve tüfeğe ait 30 mermi, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve tüfeğe ait 30 mermi, 7 elektrikli fünye, 2 telsiz, 1 gece görüş dürbünü, 3 sırt çantası ve çeşitli örgütsel doküman ile muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilmişti. Operasyon sırasında kaçan 4 kişilik terörist grubun birbirleriyle olan irtibatlarını kaybettiğini belirleyen terör uzmanları, teslim olan Cihan T'nin ardından diğer teröristlerin de kısa süre içinde yakalanacağı bilgisini verdi. 4 Mayıs'ta, Ilgaz Dağı'nın Soğuksu mevkisinde Başbakanlık konvoyuna eskortluk yapan polis otosuna yönelik silahlı saldırıda, evli ve 1 çocuk babası Recep Şahin (34) şehit olmuş, meslektaşı Metin Kuş yaralanmıştı.