Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprü yıkıldı: 10'dan fazla köye ulaşılamıyor

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Akçay Deresi üzerindeki 4 köprü sel nedeniyle yıkıldı. 10'dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Akçay Deresi üzerindeki 4 köprü geçen yıl meydana gelen sel felaketinde zarar gördü. Ulaşımın sağlanması için yerine geçici köprüler inşa edildi. Ancak eriyen kar nedeniyle Akçay'ın debisi bir kez daha yükseldi. Taşkın nedeniyle 4 köprü yıkıldı.



Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10'dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.