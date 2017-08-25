Kastamonu Cide açıklarında fok balığı görüntülendi

Gürkan Yılmaz/CİDE (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Cide İlçesi\'nde, balıkçılıkla ilgilenen öğretmen Birol Durası, denizde yüzen fok balığını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Cide İlçesi\'nde oturan öğretmen Birol Durası, teknesiyle çıktığı balık avı sırasında gördüğü fok balığını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Balıkçı teknesinin etrafında dolaşan fok, yaklaşık 5 dakika sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Durası\'nın fok balığını görüntülerken yaşadığı mutluluk ve heyecanı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Cide açıklarında fok balığının en son 1987 yılında görüldüğü öğrenildi.
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