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Kaş'ta elleri ve yüzü yanmış erkek cesedi bulundu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, elleri ve yüzü yanmış, üzerinden Onur Torunoğlu'na ait kimlik çıkan erkek cesedi bulundu

23 Eylül 2018 21:09

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde, elleri ve yüzü yanmış, üzerinden Onur Torunoğlu\'na ait kimlik çıkan erkek cesedi bulundu.
Kaş\'a bağlı Kalkan Mahallesi\'nde, öğle saatlerinde, parkın tuvaletinin çatısında birinin hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, elleri ile yüzünde yanıklar oluşan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, üzerinden Onur Torunoğlu\'na ait kimlik çıkan erkek cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi.

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