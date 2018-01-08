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Kaş'ta ağaçlar çiçek açtı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, ağaçlar, hava sıcaklığının 19- 20 derece olduğu ocak ayında çiçek açtı

08 Ocak 2018 13:57

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde, ağaçlar, hava sıcaklığının 19- 20 derece olduğu ocak ayında çiçek açtı.
Türkiye\'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Kaş\'ta baharı ve yazı hatırlatan görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 19- 20 derecede seyrettiği Kaş\'ta, özellikle Çukurbağ Yarımadası\'nda kış mevsiminde ağaçlar çiçek açtı. Küçük bir dut ağacı, kış ortasında meyve verirken, baharda açan birçok bitki de ocak ayında çiçek verdi. İlçenin yüksek kesimlerinde de sarı diken güllerinin ve bitkilerin sapsarı çiçek açtığı görüldü.
Öte yandan refüjlerdeki portakal ağaçları da beyaz renkte çiçek açtı.
Kaş\'ta yaşayan Arif Karaca, \"Türkiye\'nin birçok yerinde ağır kış koşulları yaşanırken, kar kapıya dayanmışken, Kaş\'ta bahardan kalma günler yaşıyoruz. Çiçekler, renk renk açmış. Her türlü çiçeği şu anda, Kaş\'ta görme ve bulma şansınız var\" diye konuştu.
İlçe sakini Barış Yıldız ise \"Kışın bu aylarında Kaş\'tayız. Güneş, deniz, çiçeklerle bir aradayız. Türkiye\'nin her yerinde farklı manzaralar varken, biz, Kaş\'ta yazın tadını çıkarıyoruz\" dedi.

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