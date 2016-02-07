Kassam Tugayları: Bir üyemizi idam ettik

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bir üyelerini idam ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, Mahmut Eştavi’nin yerel saatle 16.00’da idam edildiği belirtildi.

AFP’nin haberine göre, açıklamada, “Tugayların askeri ve İslami yargı komitesi cezayı, Eştavi kuralları ve ahlaki değerleri ihlal ettiği için verdi” ifadesi yer aldı. Kassam Tugayları’na yakın bir isim, idamın İsrail casusluğu gerekçesiyle gerçekleştiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, Eştavi’nin tünellerden sorumlu olduğunu belirtti. Eştavi’nin geniş bir birlikten sorumlu olduğu da bilgiler arasında.