Kassam Tugayları: 80 İsrailli öldürdük

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, operasyonda öldürdükleri İsrail askerlerinin sayısını 80 olarak açıkladı. İsrail, toplam kaybının üçü sivil, gerisi asker olmak üzere 16 olduğunu savunuyor.



Gazze'de 22 gün süren çatışmaların ardından "zafer" ilan eden Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, savaşta silah ve güçlerinden "önemli bir kayıp" vermediklerini bildirdi. El Kassam Tugayları, savaş süresince 49 İsrail askerini öldürdüklerini, yüzlercesini yaraladıklarını belirtirken, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugayları da 18 İsrail askerini öldürdüklerini, 34 kayıp verdiklerini açıkladı.



Gazze'de basın toplantısı düzenleyen İzzeddin El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyda, en az 49 İsrail askerini öldürdüklerini tespit ettiklerini söyledi. Bazı İsrail askerlerini de rehin aldıklarını, ancak savaşın 5. günü, rehin alınanların iki gündür tutulduğu eve, bir İsrail F-16'sının füze saldırısında bulunduğunu ve rehin alınanlarla birlikte kendi militanlarından 3'ünün de öldüğünü ifade etti.



Ebu Ubeyda, savaşta öldürdükleri İsrail askerlerinin sayısını rehin alınanlarla birlikte 80 dolayında verirken, yüzlercesini yaraladıklarını savundu. Ebu Ubeyda, kendilerinin 48 militanı kaybettiğini ifade etti.



340 Kassam, 422 Katyuşa



Ebu Ubeyda, bu süreç içerisinde İsrail tarafına 980 roket attıklarını kaydetti ve bunların dökümünü de 340 Kassam roketi, 210 Grad füzesi, 422 Katyuşa füzesi olarak verdi.



Savaşta ölen Filistinlilerin sayısının çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 1300 olduğunu belirten Ebu Ubeyda, ölenlerin çoğunun sivil olduğunu vurguladı.



Ebu Ubeyda ayrıca 47 İsrail tankına zarar verdiklerini, 4 uçak vurduklarını, bir uçağı da Gazze içinde düşürdüklerini ifade etti.



Her zaman olduğu gibi yüzü maskeli olarak basın toplantısı yapan Ebu Ubeyda, Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik çabalara da meydan okudu ve "Elinizden ne geliyorsa yapın... Silahlanmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



İslami Cihad: 34 kaybımız var



İslami Cihad'ın askeri kolu El Kudüs Tugayları da İsrail saldırıları sırasında aralarında bazı liderlerin de bulunduğu militanlarından 34'ünü yitirdiğini duyurdu.



Kudüs Tugayları sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 günlük savaş döneminde İsrail hedeflerine 264 roket atıldı.



Kudüs Tugayları, bu dönemde 18 İsrail askerini öldürdüğünü, 56'sını yaraladığını öne sürdü.



İsrail tarafında, şimdiye kadar ölenlerin sayısı 10'u asker 3'ü sivil olmak üzere toplam 13 olarak verildi. Onlarca asker de savaş süresince, arkadaşlarının açtığı ateşte veya keskin nişancı ateşiyle yaralandı.