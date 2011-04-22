-KASPERSKİ'NİN OĞLU SERBEST MOSKOVA (A.A) - 22.04.2011 - Anti-virüs yazılımlarıyla meşhur olan Rus bilişim girişimcisi Yevgeni Kasperski'nin kaçırılan oğlunun, fidye karşılığı serbest bırakıldığı bildirildi. Kaçırıldığı haber veren LifeNews.ru sitesinin bir polis kaynağına dayanarak bildirdiğine göre, 20 yaşındaki İvan Kasperski'yi kaçıranlar genci serbest bıraktılar. Soruşturmaya yakın polis kaynağı, "İvan'ın serbest bırakılması için fidye ödendi, ne kadar bilmiyorum ama gencin bırakıldığını biliyoruz" dedi. Fidyenin dün ödendiğini ve İvan'ın güvenli bir yerde bulunduğunu bildiren LifeNews.ru, verdiği bilgileri başka kaynaklara da doğrulattığını belirtti. İzvestia gazetesi de, annesi Natalia Kasperskaya'nın şirketlerinden birinde staj yapmakta olan matematik ve sibernetik öğrencisi gencin, işine giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından bir otomobilin içine zorla sokularak kaçırılmasından sonra, fidyecilerin aynı gün Londra'da bir iş seyahatinde bulunan Yevgeni Kasperski'yi arayarak 3 milyon avro fidye istediklerini ve polise haber vermemesi konusunda uyarıda bulunduklarını yazdı. Kommersant gazetesi de, Sovyet döneminde KGB'nin yüksek okulunun teknik fakültesinden mezun olan ve Sovyet savunma bakanlığının eski çalışanı olan Yevgeni Kasperski'nin Rus gizli servisindeki arkadaşlarından yardım istediğini bildirdi. Eski eşi Natalia ile 1997'de kurduğu şirket sayesinde uluslararası bir başarı yakalayan 45 yaşındaki Kasperski'nin şirketi Kaspersky Lab, PC'ler için anti-virüs programları üreten firmalar içinde tüm dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor. İş çevrelerinin etkili dergisi Forbes'in geçen hafta yayınladığı listede Rusya'nın en zenginleri listesinde 125. sırada bulunan Kasperski'nin serveti 800 milyon doları aşıyor.