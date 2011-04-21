-KASPERSKİ'NİN OĞLU KAYIP ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Anti-virüs yazılımlarıyla meşhur olan Rus bilişim girişimcisi Yevgeni Kasperski'nin oğlunun Moskova'da kaybolduğu ve kaçırılmış olabileceği bildiriliyor. Rus medyasında çıkan haberlere ve Interfax ajansının bildirdiğine göre, Rus gizli servisi FSB ve polis, 20 yaşındaki İvan Kasperski'yi iki gündür aramayı sürdürüyor. Servetini anti-virüs yazılımları geliştirerek yapan Kasperski'nin firması Kaspersky Lab ise bir gazeteye yaptığı açıklamada, İvan Kasperski'nin kaçırıldığını teyit edemeyeceklerini belirtti. Kasperski'nin oğlunun kaçırıldığını kendi kaynaklarına göre iddia eden Rus Life News adlı internet sitesi de genci kaçıranların 3 milyon avro fidye istediklerini bildirdi. Teyit edilemeyen haberlere göre de İvan Kasperski Salı günü işine giderken kaçırıldı. Yazılım geliştiren Kaspersky Lab, Rusya'nın yurtdışında da faaliyet gösteren ve enerji sektörüyle bağlantılı olmayan sayılı birkaç başarılı şirketinden birisi olarak kabul ediliyor. Amerikan iş çevrelerinin dergisi Fast Company, kısa süre önce Kaspersky Lab yazılım şirketini Dünyanın en Yaratıcı 50 Şirketi arasında göstermişti.