-Kasparov'dan ilginç değerlendirme İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Dünyaca ünlü satranç ustası Garry Kasparov, ''Siz şanslısınız, doğal kaynaklarınız yok, petrolünüz yok. Statükoyu muhafaza etmek için hiçbir çıkarınız yok. Teknoloji sizin ülkenizin gelişmesinde çok büyük rol oynayabilir'' dedi. Kasparov, Kurumsal uygulama yazılımları sağlayıcısı SAP'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük etkinliği olan ''SAP Forum 2011''da yaptığı konuşmada, Statüko korunduğunda ilerlemenin yavaşlatıldığını, bugün karşı karşıya kalınan balonlar ve ekonomik krizlerin riski psikolojik olarak reddetmekten kaynaklandığını ifade etti. Kasparov, şunları söyledi: ''Daha önceki kuşakların başarıları ile ileriye doğru yürümek istiyoruz. Böylelikle birçok fırsatı görmezlikten gelmiş oluyoruz. Türkiye gibi ülkelerin çok büyük potansiyeli var. Siz şanslısınız, doğal kaynaklarınız yok, petrolünüz yok. Bu teknolojik ilerleme için çok büyük işarettir. Finlandiya'nın Nokia'sı var. Statükoyu muhafaza etmek için hiçbir çıkarınız yok. Teknoloji sizin ülkenizin gelişmesinde çok büyük rol oynayabilir. Bunun kanıtı olarak bir şeyler ararken çok modern bir alıntı gördüm, Atatürk'ten, 'Bilim ve teknolojinin taleplerini yerine getirmeyen bir ulus kalkınma yolundaki herhangi bir yeri hak edemez' diyor. Ulusunuzun atası 90 yıl önce karşı karşıya kaldığı durum farklı olmakla beraber bugün için geçerli bir şey söylemiş. Atatürk liderliğin ölçekle ve güçle ilgili olmadığını, karalılıkla, cesaretle ve vizyonla ilgili olduğunu biliyordu. Cesaret çok önemli. 21 yüzyılda liderlik, kimsenin yapmadığı şeyleri yapmak, büyük riskler almak, başkalarının korktuğu yerlerde korkmadan risk almak demektir.''