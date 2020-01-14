Kaşmir'de çığ felaketi: 57 ölü

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Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir bölgesinde düşen çığda en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Reuters'a konuşan Pakistanlı yetkililer sağanak yağmurun çığlara sebep olduğunu ve Neelum vadisindeki çığlarda birçok kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Bir yetkili birçok kişinin kaybolduğunun acil durum servislerine bildirildiğini aktardı.

Ulusal medyada çıkan haberlere göre, Pakistan'da son 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Pakistan Meteoroloji Ofisi, eyalette bu dönemde ortalama 50 santimetre olan kar kalınlığının son günlerdeki yağışla 1,4 metre olarak ölçüldüğünü belirtti.