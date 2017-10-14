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Kasksız motosikletli kazada öldü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yol kenarındaki istinat duvarına çarpan kasksız motosikletli 38 yaşındaki Emrah İrhan, öldü

14 Ekim 2017 20:07

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te yol kenarındaki istinat duvarına çarpan kasksız motosikletli 38 yaşındaki Emrah İrhan, öldü.
Kaza bugün saat 15.00 sıralarında, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Mevkii\'nde meydana geldi. Turistik otelde aşç, evli ve 2 çocuk babası Emrah İrhan, yönetimindeki 48 J 1822 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi. İstinat duvarına çarpan motosikletten savrulan kasksız sürücü İrhan, başını duvara çarptı, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İrhan\'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi. İrhan\'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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