Kasksız motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, kazada öldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, kaldırıma çarparak devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Murat Elma (38) ve arkadaşı İsmail Yayla (35) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Birgi Mahallesi, Gürol Madan Caddesi\'nde meydana geldi. Birgi\'den Ödemiş yönüne giden Murat Elma, kullandığı plakasız motosikletin kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarpıp devrildi. Motosiklet sürücüsü Elma ağır yaralanırken, arkasındaki arkadaşı İsmail Yayla olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen 112 Acil ambulansıyla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Murat Elma, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kask takmadıkları belirlenen Murat Elma ve İsmail Yayla\'nın cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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