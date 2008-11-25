Kasklı tenor: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Ankara’da 10 ayrı tecavüz olayının sanığı olarak yargılanan tenor Şahin Ö., stresten kurtulmak için motosiklete bindiğini, daha sonra olanları hatırlamadığını söyledi.



Ankara'da bazı tecavüz, cinsel saldırı ve gasp olaylarının faili olduğu ileri sürülen tenor Şahin Ö’nün, hakkında açılan bir davadan daha yargılanmasına başlandı.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şahin Ö. ve avukatı Ahmet Özçiçek katıldı.

Şahin Ö. savunmasında, gözaltına alınmasının ardından emniyette ve sorgu hakimliğinde susma hakkını kullandığını belirtti. Olayları hatırlamadığını söyleyen Şahin Ö. "Sıkıntılarımı ve stresimi atmak için motosikletle dolaştım. Ancak dolaşma sırasında kiminle karşılaştım, nasıl bir olay oldu, bunları hatırlamıyorum" diye konuştu.

Emniyet amacıyla kask taktığını ve hava durumuna göre elbise seçtiğini ifade eden Şahin Ö, "Mesleğim dinleyiciler için hoş ve zevkli olabilir. Ancak icra edenler için sıkıntılı yanları var. Buna bir de geçim sıkıntısı eklenince, stres yumağı daha da büyüyor. Stresle bunu anlatmak istiyorum" dedi.

Avukat Özçiçek ise müvekkilinin bilinç kaybı olduğunu vurgulamaya çalıştığını kaydetti. Müvekkili hakkında açılan davalardan birinin Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldüğünü bildiren Özçiçek, talepleri üzerine mahkemenin, ceza ehliyetini etkileyecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için Ankara Numune Hastanesine sevk kararı verdiğini açıkladı. Özçiçek ancak şu ana kadar Şahin Ö’nün hastaneye gönderilmediğini bildirdi.

Özçiçek, müvekkili hakkında bugüne kadar asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde 3’er dava açıldığına işaret ederek, bu davalarla ilgili birleştirme talebinde bulundu. Avukat Özçiçek, bugünkü davayla ilgili gizlilik kararı alınmasını da talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Ferhan Özdemir, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın dosyasının incelenmesini, sanığın akıl durumunun belirlenmesine yönelik talebin buna göre değerlendirilmesini istedi. Savcı özdemir, mağdurenin tanık sıfatıyla zorla getirilmesi, Şahin Ö’nün tutukluluk halinin devamı ve gizlilik talebinin reddi isteminde de bulundu.

Yargıç Avni Mis, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın incelenmek üzere istenmesine, birleştirme ve gizlilik taleplerinin reddine, mağdurenin zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Şahin Ö, "cinsel saldırı" iddiasıyla 2 yıldan 7 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.











