Kasklı sapığa 140 yıla hapis cezası istendi

Ankara’da yaşları 18’den küçük 7 kızın da aralarında bulunduğu 9 ayrı nitelikli cinsel saldırı suçunun faili olduğu iddiasıyla tutuklanan Devlet Opera ve Bale sanatçısı Şahin Ö. (31) hakkındaki 7 soruşturma tamamlandı. Ö.’nün 70 yıldan 140 yıla kadar hapsi istendi.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, siyah kask ve motosikletiyle takip ettiği küçük kızların, evlerine zorla girerek tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Şahin Ö. hakkında, 3’ü ağır ceza mahkemesinde, 4’ü ise asliye ceza mahkemesinde olmak üzere toplam 7 ayrı dava açtı. Öğüt’ün, 1, 6 ve 7’nci ağır ceza mahkemelerinde açılan davalarda 3 kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle 62 yıldan 112 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.



Şahin Ö. hakkında, yine mağdurları farklı 4 kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmaktan da TCK’nın 102/1. maddesi uyarınca toplam 8 yıldan 28 yıla kadar hapis istendi. Böylece Şahin Ö. hakkında açılan 7 ayrı davada toplam 70 yıldan 140 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tecavüz olaylarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

