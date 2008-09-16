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Dünya

Kasırga, tabutları topraktan çıkardı

Teksas'ı vuran Ike Kasırgası'nda inanılması güç bir olay yaşandı. Mezarlıkta gömülü tabutlar, kasırganın yıkıcı gücüyle yeryüzüne &cced

16 Eylül 2008 03:00

ABD'nin Teksas eyaletini vuran Ike Kasırgası'nda inanılması güç bir olay yaşandı. Orange kentinin Hollywood adlı mezarlığında gömülü tabutlar, kasırganın yıkıcı gücüyle yeryüzüne çıktı.

32 kişinin ölümüne yol açan, milyarlarca dolarlık zarara neden olan Ike kasırgası, mezarlığı da tanınmaz hale getirdi. Yakınları bu mezarlıkta yatanlar, tabutları yeniden toprağın altına yerleştirmek istiyor. Ancak onarım çalışmaları yapılmadan bunun mümkün olamayacağı, çamur yüzünden toprağa kazma vurulamadığı belirtiliyor. Tabutlarda yatanların yakınları çaresizlik içinde bir çözüm için bekliyor.

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